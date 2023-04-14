Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Космос
Рязань - Космос: обзор матча 14 апреля 2023
Рязань
14.04.2023, пятница, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Космос
90'
Э. Рубчинский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рязань - Космос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Рубчинский
90'
Замена
А. Барков
️️️️
Д. Семин
83'
Замена
С. Копылов
️️️️
Е. Аксенов
80'
Замена
Н. Погребнев
️️️️
В. Пурак
80'
75'
Желтая карточка
М. Осинов
Замена
И. Евлоев
️️️️
Д. Доронин
70'
Желтая карточка
К. Волчков
62'
49'
Желтая карточка
Р. Наймушин
46'
Замена
Р. Наймушин
️️️️
А. Немченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
16
Леонид Балаганский
ВР
55
Андрей Щербаков
ЦЗ
12
Павел Поляков
ЦЗ
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
19
Дмитрий Доронин
ОП
44
Егор Аксенов
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
33
Вячеслав Пурак
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Сережкин
Космос
23
Амир Фаттахов
ВР
97
Никита Дронов
ЛЗ
99
Александр Шмаров
ЛЗ
18
Дмитрий Владимиров
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
77
Виталий Логачев
ЛВ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
13
Илья Левченков
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прошин
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
21
Владимир Рыбинский
ЦЗ
3
Дмитрий Баранов
ЦЗ
7
Сергей Мягкий
ЛВ
92
Сергей Михайлов
ОП
95
Матвей Каяшов
ЦП
19
Даниил Авдеев
АП
17
Савелий Копылов
АП
17
Александр Барков
ПВ
77
Ислам Евлоев
ЦФ
11
Никита Погребнев
ЦФ
15
Роман Петрухин
ЦФ
Космос
35
Дмитрий Медведев
ВР
99
Родион Константинов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
20
Кирилл Ивашкин
ПЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
28
Ростислав Наймушин
АП
15
Егор Яковлев
АП
32
Андрей Горбанец
АП
3-3-2-2
16
Балаганский
55
Щербаков
12
Поляков
3
Рубчинский
47
Супагин
19
Доронин
4
Волчков
44
Аксенов
10
Бамматгереев
7
Семин
33
Пурак
3-4-1-1-1
23
Фаттахов
97
Дронов
18
Владимиров
26
Клементьев
0
Осинов
8
Пахомов
13
Левченков
99
Шмаров
22
Немченко
77
Логачев
59
Моторин
19
Доронин
77
Евлоев
77
Евлоев
19
Доронин
33
Пурак
11
Погребнев
11
Погребнев
33
Пурак
7
Семин
17
Барков
17
Барков
7
Семин
44
Аксенов
17
Копылов
17
Копылов
44
Аксенов
22
Немченко
28
Наймушин
28
Наймушин
22
Немченко
Остались в запасе
Рязань
Космос
19
Даниил Авдеев
АП
7
Сергей Мягкий
ЛВ
95
Матвей Каяшов
ЦП
15
Роман Петрухин
ЦФ
21
Владимир Рыбинский
ЦЗ
3
Дмитрий Баранов
ЦЗ
92
Сергей Михайлов
ОП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Сережкин
35
Дмитрий Медведев
ВР
99
Родион Константинов
ВР
20
Кирилл Ивашкин
ПЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
15
Егор Яковлев
АП
32
Андрей Горбанец
АП
Главный тренер
Андрей Прошин
Остались в запасе
19
Даниил Авдеев
АП
7
Сергей Мягкий
ЛВ
95
Матвей Каяшов
ЦП
15
Роман Петрухин
ЦФ
21
Владимир Рыбинский
ЦЗ
3
Дмитрий Баранов
ЦЗ
92
Сергей Михайлов
ОП
27
Сергей Правкин
ВР
Остались в запасе
35
Дмитрий Медведев
ВР
99
Родион Константинов
ВР
20
Кирилл Ивашкин
ПЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
15
Егор Яковлев
АП
32
Андрей Горбанец
АП
Главный тренер
Дмитрий Сережкин
Главный тренер
Андрей Прошин
Статистика матча Рязань - Космос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Матвеев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Михалев
Дмитрий Алексеев (оба - Москва)
Резервный судья:
Хорен Чалабян
Инспектор:
Виктор Пышкин (Москва)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Рязань
Космос
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Балтика-2» – «Космос»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Владелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
29 сентября
9
«Космос» – «Енисей-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Владелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
29 сентября
9
«Волна» – «Рязань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Спартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
6
«Рязань» – «Спартак Кострома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Балтика-2» – «Космос»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Космос» – «Енисей-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+