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Ирландия - Латвия

22.03.2023, Среда, 22:45 мск Дублин, стадион Авива-Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Латвия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

15 ноября, пятница 23:45 Ирландия 3:0 Латвия
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