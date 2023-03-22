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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Латвия
Ирландия - Латвия: обзор матча 22 марта 2023
Ирландия
22.03.2023, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Латвия
6'
К. О'Доуда
17'
Э. Фергюсон
65'
Ч. Огбене
33'
Р. Ульдрикис
45+1'
А. Зюзинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Латвия
Замена
Д. Хендрик
️️️️
У. Смоллбоун
82'
81'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Р. Ульдрикис
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. О'Доуда
77'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Э. Фергюсон
73'
71'
Замена
А. Савельевс
️️️️
А. Зюзинс
71'
Замена
Р. Варславанс
️️️️
А. Цыганик
69'
Желтая карточка
А. Цыганик
ГОЛ! 3:2!
Ч. Огбене
65'
65'
Замена
А. Яунземс
️️️️
Я. Икаунекс
Замена
Ч. Огбене
️️️️
М. Доэрти
63'
Замена
Д. Иган
️️️️
Э. Омобамиделе
63'
56'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
В. Гутковскис
46'
Замена
М. Осс
️️️️
Д. Балодис
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Зюзинс
33'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
В. Сорокинс
ГОЛ! 2:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
М. Обафеми
17'
ГОЛ! 1:0!
К. О'Доуда
Пас отдал
У. Смоллбоун
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
2
Даниэльс Балодис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
19
Уильям Кин
ЦФ
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
23
Нилс Пуринс
ЦФ
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-4-2
1
Келлехер
4
О'Ши
22
Коллинс
12
Омобамиделе
2
Доэрти
18
Брауне
18
Смоллбоун
3
О'Доуда
6
Моламби
9
Обафеми
9
Фергюсон
2-4-4
1
Штейнборс
5
Черномордис
2
Сорокинс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
11
Савалниекс
6
Тоберс
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
14
Цыганик
2
Балодис
12
Омобамиделе
15
Иган
15
Иган
12
Омобамиделе
18
Смоллбоун
13
Хендрик
13
Хендрик
18
Смоллбоун
3
О'Доуда
11
МакКлин
11
МакКлин
3
О'Доуда
2
Доэрти
20
Огбене
20
Огбене
2
Доэрти
9
Фергюсон
7
Пэррот
7
Пэррот
9
Фергюсон
2
Балодис
3
Осс
3
Осс
2
Балодис
17
Зюзинс
22
Савельевс
22
Савельевс
17
Зюзинс
10
Икаунекс
16
Яунземс
16
Яунземс
10
Икаунекс
20
Ульдрикис
10
Икаунекс
10
Икаунекс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
8
Варславанс
8
Варславанс
14
Цыганик
9
Гутковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
9
Гутковскис
Остались в запасе
Ирландия
Латвия
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
19
Майкл Джонстон
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
19
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
23
Нилс Пуринс
ЦФ
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
19
Майкл Джонстон
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
19
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
23
Нилс Пуринс
ЦФ
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Ирландия - Латвия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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