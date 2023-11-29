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Фламенго - Куяба

29.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 37 тур Фламенго - Куяба
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
18 тур
2 августа, среда 00:00 Куяба Фламенго
Бразилия. Серия А 2022
31 тур
9 октября, воскресенье 01:00 Куяба 1:2 Фламенго
12 тур
16 июня, четверг 02:30 Фламенго 2:0 Куяба
Бразилия. Серия А 2021
27 тур
18 октября, понедельник 02:30 Фламенго 0:0 Куяба
8 тур
2 июля, пятница 02:00 Куяба 0:2 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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