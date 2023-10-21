Гремио - Фламенго

|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Фламенго
|Гремио
|2 тур
|24 ноября, среда
|03:30
|Гремио
|2:2
|Фламенго
|21 тур
|20 сентября, понедельник
|02:30
|Фламенго
|0:1
|Гремио
|23 тур
|29 января, пятница
|02:00
|Гремио
|2:4
|Фламенго
|4 тур
|20 августа, четверг
|01:15
|Фламенго
|1:1
|Гремио
|33 тур
|17 ноября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:1
|Фламенго
|14 тур
|11 августа, воскресенье
|01:00
|Фламенго
|3:1
|Гремио
|36 тур
|22 ноября, четверг
|02:45
|Фламенго
|2:0
|Гремио
|17 тур
|5 августа, воскресенье
|01:00
|Гремио
|2:0
|Фламенго
|32 тур
|5 ноября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|3:1
|Фламенго
|13 тур
|14 июля, пятница
|01:30
|Фламенго
|0:1
|Гремио
|21 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Фламенго
|2:1
|Гремио
|2 тур
|22 мая, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:0
|Фламенго
|33 тур
|1 ноября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|2:0
|Фламенго
|14 тур
|19 июля, воскресенье
|03:00
|Фламенго
|1:0
|Гремио
|38 тур
|7 декабря, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:1
|Фламенго
|19 тур
|7 сентября, воскресенье
|01:30
|Фламенго
|0:1
|Гремио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0