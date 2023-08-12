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Сан-Паулу - Ботафого

12.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 20 тур Сан-Паулу - Ботафого
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
1 тур
15 апреля, суббота 00:00 Ботафого Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2022
31 тур
9 октября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:1 Ботафого
12 тур
16 июня, четверг 22:00 Ботафого 1:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
37 тур
23 февраля, вторник 02:00 Ботафого 1:0 Сан-Паулу
18 тур
10 декабря, четверг 03:30 Сан-Паулу 4:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2019
20 тур
21 сентября, суббота 17:00 Ботафого 1:2 Сан-Паулу
1 тур
27 апреля, суббота 22:00 Сан-Паулу 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2018
27 тур
30 сентября, воскресенье 22:00 Ботафого 2:2 Сан-Паулу
8 тур
31 мая, четверг 03:00 Сан-Паулу 3:2 Ботафого
Бразилия. Серия А 2017
36 тур
19 ноября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:0 Ботафого
17 тур
29 июля, суббота 22:00 Ботафого 3:4 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2016
20 тур
14 августа, воскресенье 22:15 Сан-Паулу 0:1 Ботафого
1 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Ботафого 0:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
20 тур
11 сентября, четверг 05:00 Ботафого 2:4 Сан-Паулу
1 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 3:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
36 тур
25 ноября, понедельник 01:30 Сан-Паулу 1:1 Ботафого
17 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Ботафого 0:0 Сан-Паулу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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