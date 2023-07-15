Флуминенсе - Фламенго

|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:2
|Флуминенсе
|8 тур
|30 мая, понедельник
|00:00
|Флуминенсе
|1:2
|Фламенго
|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:2
|Флуминенсе
|8 тур
|30 мая, понедельник
|00:00
|Флуминенсе
|1:2
|Фламенго
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|3:1
|Фламенго
|9 тур
|4 июля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|0:1
|Флуминенсе
|28 тур
|7 января, четверг
|03:30
|Фламенго
|1:2
|Флуминенсе
|9 тур
|10 сентября, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|1:2
|Фламенго
|27 тур
|21 октября, понедельник
|00:00
|Фламенго
|2:0
|Флуминенсе
|8 тур
|10 июня, понедельник
|01:00
|Флуминенсе
|0:0
|Фламенго
|29 тур
|13 октября, суббота
|23:00
|Фламенго
|3:0
|Флуминенсе
|10 тур
|8 июня, пятница
|02:00
|Флуминенсе
|0:2
|Фламенго
|27 тур
|12 октября, четверг
|23:00
|Фламенго
|1:1
|Флуминенсе
|8 тур
|18 июня, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:2
|Фламенго
|30 тур
|14 октября, пятница
|03:00
|Флуминенсе
|1:2
|Фламенго
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:2
|Флуминенсе
|23 тур
|6 сентября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:3
|Фламенго
|4 тур
|1 июня, понедельник
|00:30
|Фламенго
|2:3
|Флуминенсе
|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Фламенго
|1:1
|Флуминенсе
|4 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Флуминенсе
|2:0
|Фламенго
|32 тур
|4 ноября, понедельник
|01:30
|Фламенго
|1:0
|Флуминенсе
|13 тур
|11 августа, воскресенье
|00:00
|Флуминенсе
|2:3
|Фламенго
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0