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Америка Минейро - Коринтианс

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 9 тур Америка Минейро - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
27 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Америка Минейро 1:0 Коринтианс
8 тур
30 мая, понедельник 00:00 Коринтианс 1:1 Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2021
21 тур
20 сентября, понедельник 00:15 Коринтианс 1:1 Америка Минейро
2 тур
6 июня, воскресенье 22:00 Америка Минейро 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2018
27 тур
30 сентября, воскресенье 01:00 Америка Минейро 0:0 Коринтианс
8 тур
1 июня, пятница 00:01 Коринтианс 1:0 Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2016
31 тур
16 октября, воскресенье 23:30 Коринтианс 2:0 Америка Минейро
12 тур
30 июня, четверг 03:45 Америка Минейро 0:2 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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