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Коринтианс - Крузейро

15.04.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 1 тур Коринтианс - Крузейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2019
27 тур
20 октября, воскресенье 01:00 Коринтианс 1:2 Крузейро
8 тур
9 июня, воскресенье 01:00 Крузейро 0:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2018
34 тур
15 ноября, четверг 02:45 Крузейро 1:0 Коринтианс
15 тур
26 июля, четверг 03:45 Коринтианс 2:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2017
26 тур
1 октября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:1 Коринтианс
7 тур
15 июня, четверг 03:45 Коринтианс 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2016
38 тур
11 декабря, воскресенье 22:00 Крузейро 3:2 Коринтианс
19 тур
9 августа, вторник 03:00 Коринтианс 1:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2015
20 тур
23 августа, воскресенье 22:00 Коринтианс 3:0 Крузейро
1 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Крузейро 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2014
27 тур
9 октября, четверг 05:00 Крузейро 0:1 Коринтианс
8 тур
29 мая, четверг 05:00 Коринтианс 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
23 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 Коринтианс 0:0 Крузейро
4 тур
6 июня, четверг 00:00 Крузейро 1:0 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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