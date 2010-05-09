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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Карпаты
Мариуполь - Карпаты: обзор матча 09 мая 2010
Мариуполь
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 30 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
59'
А. Касьян
72'
К. Ярошенко (П)
4'
Н. Тубич
35'
В. Батиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Карпаты
Желтая карточка
А. Черный
+3
Желтая карточка
И. Чучман
Замена
А. Черный
️️️️
К. Ярошенко
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
И. Худобяк
Замена
С. Микицей
️️️️
А. Касьян
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Ярошенко
Замена
Г. Габедава
️️️️
А. Пуканыч
Замена
А. Гурули
️️️️
М. Кополовец
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
С. Зенев
️️️️
В. Батиста
ГОЛ! 1:2!
А. Касьян
Желтая карточка
А. Касьян
ГОЛ! 0:2!
В. Батиста
ГОЛ! 0:1!
Н. Тубич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мариуполь
90
Сергей Семено
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-2-3-1
1
Романенко
24
Чучман
4
Мельник
51
Яценко
14
Западня
14
Савин
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Касьян
3-4-2-1
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Тубич
4
Милошевич
44
Федецкий
7
Годвин
19
Ткачук
18
Кополовец
16
Худобяк
9
Кожанов
80
Батиста
99
Ярошенко
13
Черный
13
Черный
99
Ярошенко
27
Пуканыч
55
Габедава
55
Габедава
27
Пуканыч
19
Касьян
3
Микицей
3
Микицей
19
Касьян
16
Худобяк
9
Мартынюк
9
Мартынюк
16
Худобяк
18
Кополовец
9
Гурули
9
Гурули
18
Кополовец
80
Батиста
20
Зенев
20
Зенев
80
Батиста
Остались в запасе
Мариуполь
Карпаты
90
Сергей Семено
ВР
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
90
Сергей Семено
ВР
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Мариуполь - Карпаты
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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