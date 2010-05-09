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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 09 мая 2010
Динамо К
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 30 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
11'
А. Милевский
32'
А. Милевский
62'
С. Кривцов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
Замена
А. Нестеров
️️️️
И. Цыгырлаш
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
В. Калитвинцев
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Кривцов
Желтая карточка
Бетао
Замена
К. Петров
️️️️
О. Вукоевич
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Гармаш
Замена
В. Карауш
️️️️
Ч. Майкл Алози
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
Пас отдал
В. Калитвинцев
17'
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
Тейку
13'
Травма
Тейку
ГОЛ! 1:0!
А. Милевский
Пас отдал
Д. Гармаш
11'
Желтая карточка
О. Вукоевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
17
Тарас Михалик
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
26
Роман Еременко
ПП
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
27
Сергей Кривцов
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
(К)
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ПЗ
30
Артур Каськов
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
19
Василий Карауш
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
4-1-3-1-1
71
Бойко
10
Маграо
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
5
Вукоевич
45
Калитвинцев
17
Михалик
26
Еременко
19
Гармаш
0
Милевский
3-4-1-2
35
Коваль
15
Вернидуб
4
Тейку
19
Невмывака
14
Полевой
28
Тигорев
27
Степаненко
27
Кривцов
30
Каськов
22
Цыгырлаш
99
Алози
5
Вукоевич
90
Петров
90
Петров
5
Вукоевич
19
Гармаш
20
Гусев
20
Гусев
19
Гармаш
45
Калитвинцев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
45
Калитвинцев
99
Алози
19
Карауш
19
Карауш
99
Алози
22
Цыгырлаш
5
Нестеров
5
Нестеров
22
Цыгырлаш
4
Тейку
42
Писоцкий
42
Писоцкий
4
Тейку
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
1
Александр Шовковский
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
91
Евгений Задоя
ЦП
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
22
Дмитрий Безотосный
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
91
Евгений Задоя
ЦП
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
22
Дмитрий Безотосный
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Динамо К - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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