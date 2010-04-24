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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 24 апреля 2010
Заря
24.04.2010, суббота, 16:30
Чемпионат Украины, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ворскла
39'
С. Силюк (П)
68'
И. Чайковский
86'
Й. Маркоски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
Замена
Е. Картушов
️️️️
С. Силюк
+3
+2
Желтая карточка
Й. Маркоски
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Маркоски
Замена
А. Чичиков
️️️️
А. Янузи
Замена
О. Красноперов
️️️️
Г. Ярмаш
Желтая карточка
И. Чайковский
ГОЛ! 2:0!
И. Чайковский
Замена
В. Милько
️️️️
С. Шевчук
Желтая карточка
С. Шевчук
Замена
А. Матвеев
️️️️
Г. Медведев
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Силюк
Замена
А. Семененко
️️️️
П. Джихани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Парит Джихани
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
25
Виталий Виценец
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
2-1-5-2
99
Шуховцев
2
Полянский
5
Езерский
4
Чайковский
33
Билый
70
Шевчук
5
Силюк
88
Скоба
14
Джихани
27
Лазарович
9
Рудыка
3-3-1-1-2
12
Величко
15
Кулаков
4
Даллку
17
Чеснаков
16
Ярмаш
0
Медведев
6
Цурри
7
Есин
10
Маркоски
9
Янузи
17
Сачко
5
Силюк
11
Картушов
11
Картушов
5
Силюк
14
Джихани
7
Семененко
7
Семененко
14
Джихани
70
Шевчук
14
Милько
14
Милько
70
Шевчук
9
Янузи
18
Чичиков
18
Чичиков
9
Янузи
0
Медведев
5
Матвеев
5
Матвеев
0
Медведев
16
Ярмаш
32
Красноперов
32
Красноперов
16
Ярмаш
Остались в запасе
Заря
Ворскла
55
Максим Ковалев
ЦЗ
89
Александр Волков
ЦФ
36
Андрей Полтавцев
ВР
25
Виталий Виценец
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
1
Сергей Долганский
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
89
Александр Волков
ЦФ
36
Андрей Полтавцев
ВР
25
Виталий Виценец
ЦП
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
1
Сергей Долганский
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Заря - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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