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Флитвуд - Шеффилд Уэнсдэй

07.02.2023, Вторник, 22:45 мск Англия. Кубок, 1/16 финала , повторный матч Флитвуд - Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок (2022/2023)
1/16 финала
28 января, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 1:1 Флитвуд
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