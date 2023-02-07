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Расписание матчей
Англия. Кубок
Флитвуд - Шеффилд Уэнсдэй
Флитвуд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 07 февраля 2023
Флитвуд
07.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
60'
К. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
A. Nsiala
️️️️
C. Hayes
86'
Желтая карточка
C. Hayes
84'
Желтая карточка
P. Omochere
81'
Замена
H. Macadam
️️️️
К. Мендес
74'
70'
Замена
G. Byers
️️️️
Д. Адениран
67'
Желтая карточка
Д. Хант
ГОЛ! 1:0!
К. Мендес
60'
53'
Желтая карточка
Д. Браун
46'
Замена
D. Iorfa
️️️️
Л. Палмер
46'
Замена
М. Смит
️️️️
L. Gregory
Желтая карточка
К. Мендес
45'
42'
Желтая карточка
L. Gregory
29'
Желтая карточка
Д. Адениран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
2
Карл Джонстон
ЦФ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Шеффилд Уэнсдэй
13
Дэвид Стокдейл
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
36
Chiekh Thiam
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
37
Drew Baker
ЦЗ
4
Dylan Boyle
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
39
Max McMillan
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
14
Майкл Смит
ЦФ
1-3-1-5
3
Эндрю
25
Уоррингтон
20
Робертсон
44
7
Мендес
7
1
18
9
44
Паттерсон
3-1-4-1
13
Стокдейл
14
Фамево
32
Хант
21
Браун
19
Бакинсон
35
Адениран
16
Деле-Баширу
12
2
Палмер
19
7
Мендес
8
8
7
Мендес
7
22
22
7
2
Палмер
27
27
2
Палмер
35
Адениран
7
7
35
Адениран
19
14
Смит
14
Смит
19
Остались в запасе
Флитвуд
Шеффилд Уэнсдэй
1
Stephen McMullan
ВР
36
Chiekh Thiam
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
37
Drew Baker
ЦЗ
4
Dylan Boyle
ЦП
39
Max McMillan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Cameron Dawson
ВР
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
36
Chiekh Thiam
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
37
Drew Baker
ЦЗ
4
Dylan Boyle
ЦП
39
Max McMillan
ЦФ
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Флитвуд - Шеффилд Уэнсдэй
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
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Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Хайбари Стэдиум
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