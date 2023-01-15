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Судьи
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)
Материалы

Реал - Барселона

15.01.2023, Воскресенье, 22:00 мск Эр-Рияд, стадион Кинг Фахд Трансляция: Матч ТВ Суперкубок Испании, Финал Реал - Барселона
Испания. Примера (2022/2023)
9 тур
16 октября, воскресенье 17:15 Реал 3:1 Барселона
Товарищеские матчи 2022

24 июля, воскресенье 06:00 Реал 0:1 Барселона
Испания. Примера (2021/2022)
29 тур
20 марта, воскресенье 23:00 Реал 0:4 Барселона
10 тур
24 октября, воскресенье 17:15 Барселона 1:2 Реал
Суперкубок Испании (2021/2022)
1/2 финала
12 января, среда 22:00 Барселона 2:3 Реал
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
10 апреля, суббота 22:00 Реал 2:1 Барселона
7 тур
24 октября, суббота 17:00 Барселона 1:3 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Барселона
10 тур
18 декабря, среда 22:00 Барселона 0:0 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 22:45 Реал 0:1 Барселона
10 тур
28 октября, воскресенье 18:15 Барселона 5:1 Реал
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 27 февраля, среда 23:00 Реал 0:3 Барселона
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, среда 23:00 Барселона 1:1 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 21:45 Барселона 2:2 Реал
17 тур
23 декабря, суббота 15:00 Реал 0:3 Барселона
Суперкубок Испании 2017

ответный матч		 17 августа, четверг 00:01 Реал 2:0 Барселона
Суперкубок Испании 2017

первый матч		 13 августа, воскресенье 23:00 Барселона 1:3 Реал
Международный кубок чемпионов 2017

30 июля, воскресенье 03:05 Реал 2:3 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 21:45 Реал 2:3 Барселона
14 тур
3 декабря, суббота 18:15 Барселона 1:1 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 21:30 Барселона 1:2 Реал
12 тур
21 ноября, суббота 20:15 Реал 0:4 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Реал
9 тур
25 октября, суббота 20:00 Реал 3:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
Финал
16 апреля, среда 23:30 Барселона 1:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Реал 3:4 Барселона
10 тур
26 октября, суббота 20:00 Барселона 2:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
2 марта, суббота 19:00 Реал 2:1 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 21:50 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 26 февраля, вторник 23:59 Барселона 1:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 30 января, среда 23:59 Реал 1:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

ответный матч		 30 августа, четверг 00:30 Реал 2:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

первый матч		 24 августа, пятница 00:30 Барселона 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 22:00 Барселона 1:2 Реал
16 тур
11 декабря, воскресенье 01:00 Реал 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 01:00 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 01:00 Реал 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2011
Финал
ответный матч		 18 августа, четверг 01:00 Барселона 3:2 Реал
Суперкубок Испании 2011
Финал
первый матч		 14 августа, воскресенье 23:55 Реал 2:2 Барселона
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 3 мая, вторник 22:45 Барселона 1:1 Реал
1/2 финала
ответный матч		 27 апреля, среда 22:45 Реал 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
Финал
20 апреля, среда 23:30 Реал 1:0 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 23:55 Реал 1:1 Барселона
13 тур
29 ноября, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 23:55 Реал 0:2 Барселона
12 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:00 Реал 2:6 Барселона
15 тур
13 декабря, суббота 23:55 Барселона 2:0 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 23:55 Реал 4:1 Барселона
17 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Барселона 0:1 Реал
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    Рейтинг: +7392

    Старикан 16 января, 16:15

    Барселона просто размазала королевский клуб! Видимо заканчивается время гегемонии Реала... Тер Стеген действительно прикольно превратился в лохматика)))

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 января, 10:28

    Барса маладца !!!

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