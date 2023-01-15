Реал - Барселона

Барселона просто размазала королевский клуб! Видимо заканчивается время гегемонии Реала... Тер Стеген действительно прикольно превратился в лохматика)))
|9 тур
|16 октября, воскресенье
|17:15
|Реал
|3:1
|Барселона
|29 тур
|20 марта, воскресенье
|23:00
|Реал
|0:4
|Барселона
|10 тур
|24 октября, воскресенье
|17:15
|Барселона
|1:2
|Реал
|30 тур
|10 апреля, суббота
|22:00
|Реал
|2:1
|Барселона
|7 тур
|24 октября, суббота
|17:00
|Барселона
|1:3
|Реал
|26 тур
|1 марта, воскресенье
|23:00
|Реал
|2:0
|Барселона
|10 тур
|18 декабря, среда
|22:00
|Барселона
|0:0
|Реал
|26 тур
|2 марта, суббота
|22:45
|Реал
|0:1
|Барселона
|10 тур
|28 октября, воскресенье
|18:15
|Барселона
|5:1
|Реал
|36 тур
|6 мая, воскресенье
|21:45
|Барселона
|2:2
|Реал
|17 тур
|23 декабря, суббота
|15:00
|Реал
|0:3
|Барселона
|33 тур
|23 апреля, воскресенье
|21:45
|Реал
|2:3
|Барселона
|14 тур
|3 декабря, суббота
|18:15
|Барселона
|1:1
|Реал
|31 тур
|2 апреля, суббота
|21:30
|Барселона
|1:2
|Реал
|12 тур
|21 ноября, суббота
|20:15
|Реал
|0:4
|Барселона
|28 тур
|22 марта, воскресенье
|23:00
|Барселона
|2:1
|Реал
|9 тур
|25 октября, суббота
|20:00
|Реал
|3:1
|Барселона
|29 тур
|23 марта, воскресенье
|23:59
|Реал
|3:4
|Барселона
|10 тур
|26 октября, суббота
|20:00
|Барселона
|2:1
|Реал
|26 тур
|2 марта, суббота
|19:00
|Реал
|2:1
|Барселона
|7 тур
|7 октября, воскресенье
|21:50
|Барселона
|2:2
|Реал
|35 тур
|21 апреля, суббота
|22:00
|Барселона
|1:2
|Реал
|16 тур
|11 декабря, воскресенье
|01:00
|Реал
|1:3
|Барселона
|1/2 финала
ответный матч
|3 мая, вторник
|22:45
|Барселона
|1:1
|Реал
|1/2 финала
ответный матч
|27 апреля, среда
|22:45
|Реал
|0:2
|Барселона
|32 тур
|16 апреля, суббота
|23:55
|Реал
|1:1
|Барселона
|13 тур
|29 ноября, понедельник
|23:00
|Барселона
|5:0
|Реал
|31 тур
|10 апреля, суббота
|23:55
|Реал
|0:2
|Барселона
|12 тур
|29 ноября, воскресенье
|21:00
|Барселона
|1:0
|Реал
Барса маладца !!!