Белоруссия - Румыния

|2 тур
|28 марта, вторник
|21:45
|Румыния
|Белоруссия
|2 тур
|28 марта, вторник
|21:45
|Румыния
|Белоруссия
|11 тур
|7 октября, пятница
|22:30
|Румыния
|2:2
|Белоруссия
|2 тур
|7 сентября, вторник
|21:30
|Белоруссия
|0:0
|Румыния
|13 тур
|8 сентября, суббота
|20:00
|Белоруссия
|1:3
|Румыния
|4 тур
|7 октября, суббота
|21:15
|Румыния
|3:1
|Белоруссия
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0