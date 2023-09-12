Бельгия - Эстония

|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Эстония
|Бельгия
|9 тур
|13 ноября, суббота
|22:45
|Бельгия
|3:1
|Эстония
|4 тур
|2 сентября, четверг
|21:45
|Эстония
|2:5
|Бельгия
|6 тур
|9 июня, пятница
|21:45
|Эстония
|0:2
|Бельгия
|4 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:45
|Бельгия
|8:1
|Эстония
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0