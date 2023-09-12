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Бельгия - Эстония

12.09.2023, Вторник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 6 тур Бельгия - Эстония
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа F
4 тур
20 июня, вторник 21:45 Эстония Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа E
9 тур
13 ноября, суббота 22:45 Бельгия 3:1 Эстония
4 тур
2 сентября, четверг 21:45 Эстония 2:5 Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа H
6 тур
9 июня, пятница 21:45 Эстония 0:2 Бельгия
4 тур
13 ноября, воскресенье 22:45 Бельгия 8:1 Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 5
10 тур
14 октября, среда 22:30 Эстония 2:0 Бельгия
1 тур
6 сентября, суббота 22:45 Бельгия 3:2 Эстония
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Бельгия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Азербайджан 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Эстония 0 0 0 0 0:0 0 0
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