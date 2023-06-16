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Уэльс - Армения

16.06.2023, Пятница, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 3 тур Уэльс - Армения
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армения 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Турция 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Уэльс 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Латвия 0 0 0 0 0:0 0 0
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