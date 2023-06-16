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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Армения
Уэльс - Армения: обзор матча 16 июня 2023
Уэльс
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 3 тур
2 : 4
Завершен
Армения
10'
Д. Джеймс
73'
Х. Уилсон
19'
Л. Зелараян
30'
Г. Ранос
66'
Г. Ранос
75'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Армения
90'
+6
Желтая карточка
Н. Бриаско-Балекян
Желтая карточка
Н. Уильямс
85'
84'
Желтая карточка
С. Мкртчян
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Д. Джеймс
82'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Х. Уилсон
82'
78'
Желтая карточка
О. Чанчаревич
Красная карточка
К. Мур
78'
75'
ГОЛ! 2:4!
Л. Зелараян
Пас отдал
У. Иву
75'
Замена
Н. Бриаско-Балекян
️️️️
Л. Зелараян
ГОЛ! 2:3!
Х. Уилсон
Пас отдал
К. Мур
73'
70'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
Желтая карточка
К. Мефам
70'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Б. Джонсон
70'
Замена
Д. Моррел
️️️️
А. Рэмзи
67'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Д. Родон
67'
66'
ГОЛ! 1:3!
Г. Ранос
Пас отдал
Л. Зелараян
62'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Т. Барсегян
62'
Замена
В. Ароян
️️️️
А. Калисир
30'
ГОЛ! 1:2!
Г. Ранос
Пас отдал
Э. Сперцян
19'
ГОЛ! 1:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
Н. Тикнизян
ГОЛ! 1:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
Б. Джонсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
6
Угочукву Иву
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
0
Люк Харрис
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
5
Давид Давидян
ПВ
3-2-1-3-1
12
Уорд
6
Родон
2
Мефам
5
Ампаду
4
Дэвис
14
Робертс
10
Рэмзи
11
Джонсон
20
Джеймс
8
Уилсон
13
Мур
4-1-3-2
1
Чанчаревич
2
Калисир
4
Арутюнян
5
Мкртчян
21
Тикнизян
11
Барсегян
10
Сперцян
10
Зелараян
20
Дашян
6
Иву
17
Ранос
10
Рэмзи
16
Моррел
16
Моррел
10
Рэмзи
6
Родон
3
Уильямс
3
Уильямс
6
Родон
11
Джонсон
7
Брукс
7
Брукс
11
Джонсон
8
Уилсон
0
Брэдшоу
0
Брэдшоу
8
Уилсон
20
Джеймс
23
Бродхед
23
Бродхед
20
Джеймс
2
Калисир
3
Ароян
3
Ароян
2
Калисир
11
Барсегян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
11
Барсегян
10
Зелараян
14
Бриаско-Балекян
14
Бриаско-Балекян
10
Зелараян
Остались в запасе
Уэльс
Армения
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Морган Фокс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
0
Люк Харрис
ЦП
10
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Морган Фокс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
0
Люк Харрис
ЦП
10
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Уэльс - Армения
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Кардифф Сити
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