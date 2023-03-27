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Австрия - Эстония

27.03.2023, Понедельник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 2 тур Австрия - Эстония
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Бельгия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Азербайджан 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Эстония 0 0 0 0 0:0 0 0
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