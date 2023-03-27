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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Эстония
Австрия - Эстония: обзор матча 27 марта 2023
Австрия
27.03.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эстония
68'
Ф. Кайнц
88'
М. Грегоритч
25'
Р. Саппинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Эстония
Замена
Р. Шмид
️️️️
К. Баумгартнер
90'
+2
90'
+1
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
С. Зенев
90'
+1
Замена
Г. Тунев
️️️️
А. Пикк
ГОЛ! 2:1!
М. Грегоритч
88'
85'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Р. Саппинен
Замена
К. Онисиво
️️️️
С. Пош
82'
80'
Желтая карточка
В. Синявский
78'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
М. Миллер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайнц
Пас отдал
С. Пош
68'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
П. Виммер
61'
58'
Желтая карточка
М. Кяйт
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Д. Любичич
46'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Данильюк
46'
34'
Желтая карточка
М. Паскочи
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
С. Зенев
Пенальти не реализован!
М. Грегоритч
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
8
Жуниор Адаму
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
25
Марко Липп
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
0
Стен Рейнкорт
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Линднер
5
Пош
3
Дансо
3
Данильюк
16
Мвене
19
Любичич
20
Лаймер
6
Зайвальд
10
Баумгартнер
21
Виммер
11
Грегоритч
3-5-1-1
1
Хейн
3
Паскочи
16
Тамм
3
Пикк
4
Кяйт
14
Васильев
17
Миллер
15
Саппинен
23
Синявский
18
Метс
10
Зенев
3
Данильюк
8
Алаба
8
Алаба
3
Данильюк
10
Баумгартнер
18
Шмид
18
Шмид
10
Баумгартнер
21
Виммер
17
Кайнц
17
Кайнц
21
Виммер
19
Любичич
8
Адаму
8
Адаму
19
Любичич
5
Пош
20
Онисиво
20
Онисиво
5
Пош
17
Миллер
5
Шеин
5
Шеин
17
Миллер
3
Пикк
7
Тунев
7
Тунев
3
Пикк
10
Зенев
0
Рейнкорт
0
Рейнкорт
10
Зенев
15
Саппинен
11
Оямаа
11
Оямаа
15
Саппинен
Остались в запасе
Австрия
Эстония
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
25
Марко Липп
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
25
Марко Липп
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Австрия - Эстония
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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