Румыния – Австрия: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.85

11 октября 2025 8:08
Румыния - Австрия
12 окт. 2025, воскресенье 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Австрии
Сделать ставку

12 октября сборная Румынии примет на своем поле лидера группы – Австрию. Матч обещает быть принципиальным: хозяевам важно набрать очки, чтобы сохранить шансы на второе место, тогда как гости стремятся продлить свою победную серию и укрепить позиции в отборе.

Румыния

Румынская сборная выступает нестабильно. После пяти туров команда занимает третью строчку, имея семь очков. Коллектив играет с настроем, но ему часто не хватает концентрации в концовке матчей. Результат последней игры против Кипра (2:2) показал, что румыны способны создавать опасные моменты, но не всегда удерживают преимущество. Лидер команды Рэзван Марин продолжает демонстрировать высокий уровень: 10 голов в 23 матчах – отличный показатель для полузащитника. В среднем Румыния забивает 1,4 гола за игру, но и пропускает немало – 1,6. Проблемы в обороне остаются главным сдерживающим фактором, особенно при игре против команд с агрессивным прессингом.

Австрия

Австрия уверенно лидирует в группе, выиграв все пять матчей отбора. Команда Марко Арнаутовича показывает комбинационный и атакующий футбол, о чeм говорит разница мячей 19:2 за последние пять встреч. Победа над Сан-Марино со счeтом 10:0 стала формальностью, но и в других матчах Австрия доказывает свой класс – минимум пропущенных и стабильность в реализации. В среднем команда забивает 3,8 гола за матч и пропускает лишь 0,4. Арнаутович с 11 голами остаeтся главным бомбардиром и вдохновителем атак.

Факты о командах

Румыния

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1,4 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 матчах – 7 забитых и 8 пропущенных мячей

Австрия

  • Побеждает в 5 последних матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0,4 гола за игру
  • Забивает минимум два мяча в каждом из последних 5 матчей
  • В последних 5 матчах – 19 забитых и только 2 пропущенных

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
6
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
1.33
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Австрия
2 : 1
07.06.2025
Румыния
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
14.10.2020
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
2 : 3
07.09.2020
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
0 : 0
05.06.2012
Румыния
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Румыния
1 : 1
09.09.2009
Австрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Австрия
2 : 1
01.04.2009
Румыния
Показать все

Прогноз на матч Румыния – Австрия

Румыния играет дома и наверняка постарается навязать борьбу, однако разница в классе очевидна. Австрийцы набрали мощный ход и уверенно реализуют свои моменты. Гости действуют сбалансированно: быстрые фланги, сильная центральная ось и надeжная защита делают их фаворитами. Румыния, вероятно, сделает ставку на контратаки и стандарты, но в позиционной игре уступает. При этом команда не склонна закрываться, что может привести к результативному матчу. Ожидается открытая игра, где Австрия вновь подтвердит свой высокий уровень, хотя хозяева имеют потенциал забить при поддержке трибун.

Рекомендованные ставки

  • Победа Австрии – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.85
Победа Австрии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Австрия Румыния
Рекомендуем
