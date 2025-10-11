12 октября сборная Румынии примет на своем поле лидера группы – Австрию. Матч обещает быть принципиальным: хозяевам важно набрать очки, чтобы сохранить шансы на второе место, тогда как гости стремятся продлить свою победную серию и укрепить позиции в отборе.

Румыния

Румынская сборная выступает нестабильно. После пяти туров команда занимает третью строчку, имея семь очков. Коллектив играет с настроем, но ему часто не хватает концентрации в концовке матчей. Результат последней игры против Кипра (2:2) показал, что румыны способны создавать опасные моменты, но не всегда удерживают преимущество. Лидер команды Рэзван Марин продолжает демонстрировать высокий уровень: 10 голов в 23 матчах – отличный показатель для полузащитника. В среднем Румыния забивает 1,4 гола за игру, но и пропускает немало – 1,6. Проблемы в обороне остаются главным сдерживающим фактором, особенно при игре против команд с агрессивным прессингом.

Австрия

Австрия уверенно лидирует в группе, выиграв все пять матчей отбора. Команда Марко Арнаутовича показывает комбинационный и атакующий футбол, о чeм говорит разница мячей 19:2 за последние пять встреч. Победа над Сан-Марино со счeтом 10:0 стала формальностью, но и в других матчах Австрия доказывает свой класс – минимум пропущенных и стабильность в реализации. В среднем команда забивает 3,8 гола за матч и пропускает лишь 0,4. Арнаутович с 11 голами остаeтся главным бомбардиром и вдохновителем атак.

Факты о командах

Румыния

Забивает в 4 матчах подряд

Средняя результативность – 1,4 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах – 7 забитых и 8 пропущенных мячей

Австрия

Побеждает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в среднем 0,4 гола за игру

Забивает минимум два мяча в каждом из последних 5 матчей

В последних 5 матчах – 19 забитых и только 2 пропущенных

Прогноз на матч Румыния – Австрия

Румыния играет дома и наверняка постарается навязать борьбу, однако разница в классе очевидна. Австрийцы набрали мощный ход и уверенно реализуют свои моменты. Гости действуют сбалансированно: быстрые фланги, сильная центральная ось и надeжная защита делают их фаворитами. Румыния, вероятно, сделает ставку на контратаки и стандарты, но в позиционной игре уступает. При этом команда не склонна закрываться, что может привести к результативному матчу. Ожидается открытая игра, где Австрия вновь подтвердит свой высокий уровень, хотя хозяева имеют потенциал забить при поддержке трибун.

