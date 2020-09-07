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Расписание матчей
Лига наций
Австрия - Румыния
Австрия - Румыния: обзор матча 07 сентября 2020
Австрия
07.09.2020, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
2 : 3
Завершен
Румыния
17'
К. Баумгартнер
81'
К. Онисиво
3'
Д. Алибек
51'
Д. Григоре
70'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Румыния
87'
Желтая карточка
Н. Станчу
ГОЛ! 2:3!
К. Онисиво
Пас отдал
С. Ляйнер
81'
Замена
К. Триммель
️️️️
Ф. Гриллич
81'
74'
Желтая карточка
А. Буркэ
74'
Замена
И. Неделчару
️️️️
В. Кирикеш
Замена
А. Грбич
️️️️
М. Грегоритч
74'
70'
ГОЛ! 1:3!
А. Максим
68'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Алибек
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ю. Баумгартлингер
59'
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Григоре
Пас отдал
В. Кирикеш
47'
Желтая карточка
Д. Григоре
40'
Замена
Г. Янку
️️️️
Ч. Деяк
ГОЛ! 1:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
С. Ляйнер
17'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алибек
Пас отдал
Ф. Коман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
2
Александру Крету
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Австрия
12
Павао Перван
ВР
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
16
Петер Зули
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
7
Адриан Грбич
ЦФ
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Румыния
16
Давид Лазар
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Флорин Стефан
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
19
Габриэл Янку
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
21
Дан Нистор
АП
20
Сергиу Бус
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
4-2-2-1-1
17
Шлагер
2
Ульмер
4
Хинтереггер
5
Пош
19
Ляйнер
14
Баумгартлингер
10
Гриллич
4
Шлагер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
4-4-2
12
Тэтэрушану
21
Григоре
15
Буркэ
21
Кирикеш
11
Банку
10
Станчу
17
Деяк
2
Крету
10
Максим
7
Алибек
7
Коман
11
Грегоритч
7
Грбич
7
Грбич
11
Грегоритч
10
Гриллич
16
Триммель
16
Триммель
10
Гриллич
14
Баумгартлингер
20
Онисиво
20
Онисиво
14
Баумгартлингер
21
Кирикеш
5
Неделчару
5
Неделчару
21
Кирикеш
17
Деяк
19
Янку
19
Янку
17
Деяк
7
Алибек
17
Пушкаш
17
Пушкаш
7
Алибек
Остались в запасе
Австрия
Румыния
12
Павао Перван
ВР
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
16
Петер Зули
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
20
Флорин Стефан
ЦЗ
21
Дан Нистор
АП
20
Сергиу Бус
ЦФ
16
Давид Лазар
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
16
Петер Зули
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
Остались в запасе
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
20
Флорин Стефан
ЦЗ
21
Дан Нистор
АП
20
Сергиу Бус
ЦФ
16
Давид Лазар
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Австрия - Румыния
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
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