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Словакия - Босния и Герцеговина

26.03.2023, Воскресенье, 22:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 2 тур Словакия - Босния и Герцеговина
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Матч начнется в 22:45 мск
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Матч начнется в 22:45 мск
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа G

10 сентября, вторник 22:15 Словакия 1:2 Босния и Герцеговина

6 сентября, пятница 22:15 Босния и Герцеговина 0:1 Словакия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 19:00 Словакия 2:3 Босния и Герцеговина
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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