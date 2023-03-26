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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словакия - Босния и Герцеговина
Словакия - Босния и Герцеговина: обзор матча 26 марта 2023
Словакия
26.03.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 2 тур
2 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
13'
Р. Мак
40'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Босния и Герцеговина
Замена
М. Беро
️️️️
Л. Гараслин
90'
+2
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
90'
+2
74'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Б. Тахирович
Замена
А. Зрелак
️️️️
Р. Полиевка
69'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
О. Дуда
69'
63'
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Хаджиахметович
63'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Превляк
Замена
Т. Суслов
️️️️
Р. Мак
58'
46'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
Х. Миличевич
ГОЛ! 2:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
Р. Полиевка
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мак
Пас отдал
С. Лоботка
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Штефан Таркович
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Михал Томич
ПЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Адам Зрелак
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
10
Амер Гояк
АП
0
Кенан Кодро
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-3-1
1
Дубравка
3
Вавро
6
Гьембер
16
Ганцко
2
Пекарик
19
Куцка
22
Лоботка
17
Гараслин
8
Дуда
20
Мак
10
Полиевка
4-3-3
12
Сехич
23
Газибегович
17
Саничанин
16
Ахмедходжич
7
Дедич
16
Хаджиахметович
6
Тахирович
8
Крунич
10
Демирович
0
Миличевич
9
Превляк
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
17
Гараслин
21
Беро
21
Беро
17
Гараслин
20
Мак
10
Суслов
10
Суслов
20
Мак
10
Полиевка
15
Зрелак
15
Зрелак
10
Полиевка
6
Тахирович
19
Стеванович
19
Стеванович
6
Тахирович
0
Миличевич
13
Цимирот
13
Цимирот
0
Миличевич
16
Хаджиахметович
18
Прсич
18
Прсич
16
Хаджиахметович
9
Превляк
11
Джеко
11
Джеко
9
Превляк
Остались в запасе
Словакия
Босния и Герцеговина
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Михал Томич
ПЗ
0
Эрик Йирка
ПВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
10
Амер Гояк
АП
0
Кенан Кодро
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Михал Томич
ПЗ
0
Эрик Йирка
ПВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
10
Амер Гояк
АП
0
Кенан Кодро
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Словакия - Босния и Герцеговина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
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