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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Лос-Анджелес
Остин - Лос-Анджелес: обзор матча 08 октября 2023
Остин
08.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 48 тур
2 : 4
Завершен
Лос-Анджелес
75'
Л. Вяйсянен
90+4'
Д. Кьеллини (АГ)
13'
Т. Тильман
45+1'
Д. Буанга (П)
54'
Д. Буанга
68'
К. Оливера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Лос-Анджелес
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Д. Кьеллини
90'
+4
Желтая карточка
Г. Зардес
90'
90'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
И. Санчес
ГОЛ! 1:4!
Л. Вяйсянен
Пас отдал
Д. Перейра
75'
75'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Оливера
75'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
М. Богуш
68'
ГОЛ! 0:4!
К. Оливера
62'
Замена
К. Вела
️️️️
Н. Ордас
Замена
М. Родригес
️️️️
Э. Ригони
61'
Замена
О. Вольф
️️️️
E. Finlay
61'
54'
ГОЛ! 0:3!
Д. Буанга
Желтая карточка
Э. Ригони
51'
Замена
Г. Зардес
️️️️
W. Bruin
46'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Й. Валенсия
46'
46'
Замена
Х. Мурильо
️️️️
А. Лонг
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Буанга
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тильман
Пас отдал
Д. Буанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остин
12
Damian Las
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
7
Даниэль Перейра
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
99
Calvin Fodrey
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
24
18
Касканте
15
Вяйсянен
20
Валенсия
4
Ринг
13
9
Дриусси
17
Галлахер
24
Ригони
29
3-1-3-2-1
71
Крепо
33
Лонг
14
Кьеллини
6
Паласиос
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
19
Богуш
99
Оливера
99
Буанга
22
Ордас
20
Валенсия
7
Перейра
7
Перейра
20
Валенсия
13
33
Вольф
33
Вольф
13
24
Ригони
8
Родригес
8
Родригес
24
Ригони
29
9
Зардес
9
Зардес
29
33
Лонг
3
Мурильо
3
Мурильо
33
Лонг
6
Санчес
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
6
Санчес
19
Богуш
10
Крастев
10
Крастев
19
Богуш
99
Оливера
79
Биук
79
Биук
99
Оливера
22
Ордас
10
Вела
10
Вела
22
Ордас
Остались в запасе
Остин
Лос-Анджелес
12
Damian Las
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Остин - Лос-Анджелес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Q2
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