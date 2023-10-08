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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Портленд
Монреаль - Портленд: обзор матча 08 октября 2023
Монреаль
08.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 47 тур
4 : 1
Завершен
Портленд
35'
К. Опоку
64'
М. Шоньер
75'
M. Toye
86'
Ф. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Портленд
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Боли
Пас отдал
Й. Чара
Замена
Б. Дюк
️️️️
А. Ласситер
79'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Н. Салиба
79'
ГОЛ! 3:0!
M. Toye
75'
69'
Замена
Й. Чара
️️️️
Д. Асприлья
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
К. Опоку
68'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Р. Киото
68'
ГОЛ! 2:0!
М. Шоньер
Пас отдал
Р. Киото
64'
61'
Замена
С. Бланко
️️️️
Б. Акоста
61'
Замена
Э. Миллер
️️️️
К. Браво
52'
Желтая карточка
Б. Акоста
49'
Замена
Д. Чара
️️️️
Эвандер
46'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Антони
ГОЛ! 1:0!
К. Опоку
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
11
Антони
ЛВ
10
Эвандер
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
44
Марвин Лориа
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
3-1-2-1-4
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
95
Корбо
6
Пьетт
66
Шоньер
24
Салиба
9
Киото
90
Опоку
7
Ласситер
14
40
4-2-2-2
22
Бингхэм
29
Москера
33
Мабиала
13
Жупарич
26
Браво
10
Эвандер
6
Акоста
10
Морено
11
Антони
27
Асприлья
99
Мора
24
Салиба
2
Ваньяма
2
Ваньяма
24
Салиба
9
Киото
2
2
9
Киото
7
Ласситер
7
Дюк
7
Дюк
7
Ласситер
90
Опоку
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
90
Опоку
26
Браво
15
Миллер
15
Миллер
26
Браво
10
Эвандер
21
Чара
21
Чара
10
Эвандер
6
Акоста
29
Бланко
29
Бланко
6
Акоста
27
Асприлья
8
Чара
8
Чара
27
Асприлья
11
Антони
9
Боли
9
Боли
11
Антони
Остались в запасе
Монреаль
Портленд
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
26
Хантер Султ
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Монреаль - Портленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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