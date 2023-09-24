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Атланта Юнайтед - Монреаль Импакт

24.09.2023, Воскресенье, 02:30 мск США. МЛС, 43 тур Атланта Юнайтед - Монреаль Импакт
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Матч начнется в 02:30 мск
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2023
31 тур
9 июля, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Атланта Юнайтед
США. МЛС 2022
12 тур
30 апреля, суббота 23:00 Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед
5 тур
19 марта, суббота 23:00 Атланта Юнайтед 3:3 Монреаль Импакт
США. МЛС 2021
37 тур
3 октября, воскресенье 02:00 Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед
23 тур
5 августа, четверг 02:30 Монреаль Импакт 2:2 Атланта Юнайтед
7 тур
16 мая, воскресенье 02:00 Атланта Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт
США. МЛС 2019

30 сентября, понедельник 00:01 Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед

30 июня, воскресенье 01:00 Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2018

29 июля, воскресенье 02:00 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед

28 апреля, суббота 20:00 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2017

25 сентября, понедельник 00:01 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт

15 апреля, суббота 20:00 Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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