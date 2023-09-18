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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Портленд
Остин - Портленд: обзор матча 18 сентября 2023
Остин
18.09.2023, понедельник, 03:30
США. МЛС, 42 тур
1 : 2
Завершен
Портленд
75'
С. Дриусси
39'
Ф. Мора
65'
Эвандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Портленд
90'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Эвандер
90'
Замена
Антони
️️️️
С. Морено
Замена
C. Fodrey
️️️️
W. Bruin
86'
80'
Замена
Х. Москера
️️️️
Э. Миллер
ГОЛ! 1:2!
С. Дриусси
75'
71'
Замена
Б. Акоста
️️️️
Й. Чара
71'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Ф. Мора
Замена
W. Bruin
️️️️
Г. Зардес
69'
Замена
E. Finlay
️️️️
О. Вольф
69'
65'
ГОЛ! 0:2!
Эвандер
Пас отдал
Ф. Мора
Желтая карточка
Х. Касканте
61'
Желтая карточка
О. Вольф
57'
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остин
12
Damian Las
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
99
Calvin Fodrey
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Портленд
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
11
Антони
ЛВ
29
Себастьян Бланко
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
3-3-3-1
1
24
18
Касканте
15
Вяйсянен
4
Ринг
33
Вольф
7
Перейра
9
Дриусси
24
Ригони
17
Галлахер
9
Зардес
4-2-2-2
22
Бингхэм
15
Миллер
18
МакГроу
13
Жупарич
26
Браво
8
Паредес
10
Эвандер
8
Чара
10
Морено
27
Асприлья
99
Мора
33
Вольф
13
13
33
Вольф
99
99
9
Зардес
29
29
9
Зардес
10
Эвандер
33
Мабиала
33
Мабиала
10
Эвандер
15
Миллер
29
Москера
29
Москера
15
Миллер
8
Чара
6
Акоста
6
Акоста
8
Чара
10
Морено
11
Антони
11
Антони
10
Морено
99
Мора
9
Боли
9
Боли
99
Мора
Остались в запасе
Остин
Портленд
12
Damian Las
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
8
Мемо Родригес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
20
Мигель Араухо
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
8
Мемо Родригес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигель Араухо
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Остин - Портленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
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