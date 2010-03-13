Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлург
Металлург - Металлург: обзор матча 13 марта 2010
Металлург
13.03.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 20 тур
3 : 2
Завершен
Металлург
39'
Тейку
74'
Е. Писоцкий
89'
Д. Невмывака
70'
М. Мгуни
88'
В. Димитров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлург
Замена
И. Модебадзе
️️️️
Ч. Майкл Алози
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Невмывака
ГОЛ! 2:2!
В. Димитров
Замена
Соарес
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Т. Степаненко
ГОЛ! 2:1!
Е. Писоцкий
Желтая карточка
М. Мгуни
ГОЛ! 1:1!
М. Мгуни
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
Е. Опанасенко
Замена
Д. Лазич
️️️️
С. Кингсли
Замена
А. Годин
️️️️
В. Прийма
Желтая карточка
И. Цыгырлаш
+1
+1
Желтая карточка
М. Сержиу
ГОЛ! 1:0!
Тейку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
0
Андрей Демченко
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Жулио Сезар
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
3-4-1-2
35
Коваль
4
Тейку
19
Невмывака
14
Полевой
39
Опанасенко
28
Тигорев
27
Степаненко
27
Кривцов
17
Аржанов
99
Алози
22
Цыгырлаш
3-2-2-1-2
81
Дишленкович
4
Прийма
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
98
Боавентура
22
Мхитарян
16
Янков
18
Димитров
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
99
Алози
0
Модебадзе
0
Модебадзе
99
Алози
39
Опанасенко
42
Писоцкий
42
Писоцкий
39
Опанасенко
39
Санни Кингсли
10
Лазич
10
Лазич
39
Санни Кингсли
4
Прийма
11
Годин
11
Годин
4
Прийма
22
Мхитарян
17
Соарес
17
Соарес
22
Мхитарян
Остались в запасе
Металлург
Металлург
19
Василий Карауш
ЦП
0
Андрей Демченко
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
0
Жулио Сезар
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
19
Василий Карауш
ЦП
0
Андрей Демченко
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
Остались в запасе
0
Жулио Сезар
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлург - Металлург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+