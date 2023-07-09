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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Сент-Луис
Торонто - Сент-Луис: обзор матча 09 июля 2023
Торонто
09.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 31 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Луис
50'
А. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Сент-Луис
Желтая карточка
T. Antonoglou
90'
+4
90'
Замена
И. Йенсен
️️️️
Д. Страуд
Замена
T. Antonoglou
️️️️
Р. Петретта
84'
Замена
J. Perruzza
️️️️
Д. Керр
84'
82'
Замена
C. Martins
️️️️
А. Джексон
Замена
J. Baitz
️️️️
A. Akinola
72'
68'
Замена
M. Perez
️️️️
И. Вассилев
67'
Замена
Д. Нервински
️️️️
A. Watts
67'
Замена
R. Alm
️️️️
Н. Джоаккини
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Джексон
Пас отдал
A. Watts
47'
Желтая карточка
Т. Паркер
38'
Желтая карточка
N. Blom
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Торонто
16
Adam Pearlman
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
73
Jesus Baitz
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
12
Celio Martins
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Исак Йенсен
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
3-2-2-4
19
40
6
Мабика
18
Петретта
3
Маршалл-Ратти
23
Сервания
14
Кайе
30
29
Керр
9
9
Сапонг
4-1-2-3
1
Бюрки
26
Паркер
22
Хайберт
6
15
20
19
Вассилев
8
Страуд
16
Джексон
7
Адениран
16
Джоаккини
18
Петретта
81
81
18
Петретта
29
Керр
77
77
29
Керр
9
73
73
9
20
2
Нервински
2
Нервински
20
16
Джексон
12
12
16
Джексон
19
Вассилев
28
28
19
Вассилев
8
Страуд
10
Йенсен
10
Йенсен
8
Страуд
16
Джоаккини
10
10
16
Джоаккини
Остались в запасе
Торонто
Сент-Луис
16
Adam Pearlman
ЦЗ
71
Markus Cimermancic
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
16
Adam Pearlman
ЦЗ
71
Markus Cimermancic
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Торонто - Сент-Луис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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