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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Динамо Хьюстон
Сент-Луис - Динамо Хьюстон: обзор матча 04 июня 2023
Сент-Луис
04.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 24 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
9'
Э. Левен (П)
51'
Т. Острак
83'
Н. Джоаккини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
R. Alm
90'
+1
Замена
И. Йенсен
️️️️
C. Martins
89'
Замена
J. Yaro
️️️️
Д. Нервински
89'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Н. Джоаккини
89'
85'
Замена
Б. Рейнс
️️️️
А. Карраскилья
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Джоаккини
83'
78'
Желтая карточка
И. Бартлоу
Желтая карточка
А. Джексон
69'
69'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Ч. Гаспер
Замена
R. Alm
️️️️
Т. Острак
65'
Замена
А. Джексон
️️️️
И. Вассилев
65'
60'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Артур
60'
Замена
Микаэл
️️️️
Э. Святченко
ГОЛ! 2:0!
Т. Острак
51'
45'
+7
Желтая карточка
И. Франко
Желтая карточка
N. Blom
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
А. Карраскилья
45'
+2
Желтая карточка
Л. Кайседо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Левен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Бруклин Рейнс
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бюрки
26
Паркер
22
Хайберт
6
3
2
Нервински
12
23
Левен
19
Вассилев
7
Острак
16
Джоаккини
2-1-3-4
12
Кларк
28
Святченко
77
Гаспер
6
Артур
8
Карраскилья
27
Кайседо
21
Бэйрд
19
Франко
23
Бартлоу
5
Стерес
24
Алию
2
Нервински
15
15
2
Нервински
16
Джоаккини
14
Нельсон
14
Нельсон
16
Джоаккини
19
Вассилев
16
Джексон
16
Джексон
19
Вассилев
12
10
Йенсен
10
Йенсен
12
7
Острак
10
10
7
Острак
77
Гаспер
24
Эскобар
24
Эскобар
77
Гаспер
6
Артур
16
Эррера
16
Эррера
6
Артур
8
Карраскилья
21
Рейнс
21
Рейнс
8
Карраскилья
28
Святченко
16
Микаэл
16
Микаэл
28
Святченко
Остались в запасе
Сент-Луис
Динамо Хьюстон
39
Benjamin Lundt
ВР
20
Akil Watts
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
20
Akil Watts
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Сент-Луис - Динамо Хьюстон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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