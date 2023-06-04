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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Торонто
Миннесота Юнайтед - Торонто: обзор матча 04 июня 2023
Миннесота Юнайтед
04.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 24 тур
1 : 1
Завершен
Торонто
89'
К. Арриага
58'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Торонто
90'
Желтая карточка
Б. Сервания
ГОЛ! 1:1!
К. Арриага
89'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Фрагапане
77'
Замена
D. Padelford
️️️️
D. Taylor
69'
Замена
Э. Рейносо
️️️️
J. Rosales
65'
Замена
К. Арриага
️️️️
Х. Дотсон
65'
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
57'
Замена
С. Ростед
️️️️
M. Hedges
46'
Замена
Д. Керр
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
46'
Замена
Б. Сервания
️️️️
К. Томпсон
Желтая карточка
В. Трапп
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
30
Joseph Rosales
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
10
Эмануэль Рейносо
АП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3-4-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
3
7
Фрагапане
31
Дотсон
20
Трапп
30
27
77
21
Хлонгване
4-2-2-2
1
Джонсон
22
Ларея
6
Мабика
19
2
33
Томпсон
14
Кайе
10
Бернардески
10
Инсинье
3
Маршалл-Ратти
9
Сапонг
27
59
59
27
31
Дотсон
16
Арриага
16
Арриага
31
Дотсон
30
10
Рейносо
10
Рейносо
30
7
Фрагапане
8
Гарсия
8
Гарсия
7
Фрагапане
2
24
Ростед
24
Ростед
2
33
Томпсон
23
Сервания
23
Сервания
33
Томпсон
3
Маршалл-Ратти
29
Керр
29
Керр
3
Маршалл-Ратти
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Торонто
1
Clint Irwin
ВР
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
18
Рауль Петретта
ЛЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Остались в запасе
18
Рауль Петретта
ЛЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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