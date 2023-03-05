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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Монреаль
Остин - Монреаль: обзор матча 05 марта 2023
Остин
05.03.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 3 тур
1 : 0
Завершен
Монреаль
88'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Монреаль
Замена
А. Лундквист
️️️️
Д. Галлахер
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Уррути
Пас отдал
Д. Галлахер
88'
87'
Замена
A. Hamdi
️️️️
Л. Лаппалайнен
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
76'
Замена
N. Lima
️️️️
Д. Факундес
76'
72'
Замена
I. Sunusi
️️️️
С. Пьетт
Замена
E. Finlay
️️️️
Э. Ригони
69'
57'
Желтая карточка
С. Пьетт
Желтая карточка
О. Вольф
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Монреаль
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
2-2-3-3
1
23
Колманич
15
Вяйсянен
4
Ринг
33
Вольф
9
Дриусси
17
Галлахер
24
Ригони
77
Факундес
7
Перейра
9
Зардес
2-1-3-1-2
22
Эррера
4
Миллер
6
Пьетт
66
Шоньер
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
9
Киото
4
Камачо
40
17
Галлахер
21
Лундквист
21
Лундквист
17
Галлахер
77
Факундес
24
24
77
Факундес
24
Ригони
13
13
24
Ригони
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
26
Лаппалайнен
14
14
26
Лаппалайнен
6
Пьетт
14
14
6
Пьетт
Остались в запасе
Остин
Монреаль
20
Matt Bersano
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Остались в запасе
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Остин - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Q2
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