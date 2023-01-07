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Шрусбери Таун - Сандерленд

07.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Кубок, 3 раунд Шрусбери Таун - Сандерленд
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/32 финала
24 августа, среда 21:45 Сандерленд 1:0 Шрусбери Таун
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