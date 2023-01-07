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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шрусбери Таун - Сандерленд
Шрусбери Таун - Сандерленд: обзор матча 07 января 2023
Шрусбери Таун
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Сандерленд
80'
М. Пеннингтон
90+1'
Р. Стюарт
90+4'
Л. О'Найен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Сандерленд
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Л. О'Найен
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Стюарт
Желтая карточка
Д. Шипли
89'
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Т. Бейлисс
84'
ГОЛ! 1:0!
М. Пеннингтон
Пас отдал
Т. Бейлисс
80'
Замена
Р. Пайк
️️️️
Э. Беннетт
72'
Замена
R. Street
️️️️
C. Saydee
72'
59'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. Беннетт
59'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
А. Ба
Замена
Т. Блоксхэм
️️️️
Э. О'Брайен
46'
20'
Желтая карточка
П. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
38
Christian Saydee
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
35
Josh Bailey
ЦЗ
30
Josh Barlow
ЦП
14
Том Блоксхэм
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
4-1-1-4
20
Мароши
10
Лихи
4
22
Данкли
28
Пеннингтон
88
Филлипс
17
Беннетт
38
26
Шипли
48
О'Брайен
8
Бейлисс
3-1-3-3
1
Басс
32
Хьюм
3
Райт
5
Баллард
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
16
Диалло
20
Мишу
19
Беннетт
48
О'Брайен
14
Блоксхэм
14
Блоксхэм
48
О'Брайен
38
17
17
38
17
Беннетт
15
Пайк
15
Пайк
17
Беннетт
8
Бейлисс
96
Да Коста
96
Да Коста
8
Бейлисс
19
Беннетт
47
Кларк
47
Кларк
19
Беннетт
31
Ба
31
Стюарт
31
Стюарт
31
Ба
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Сандерленд
1
Гарри Бургойн
ВР
35
Josh Bailey
ЦЗ
30
Josh Barlow
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
22
Энтони Паттерсон
ВР
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
35
Josh Bailey
ЦЗ
30
Josh Barlow
ЦП
Остались в запасе
22
Энтони Паттерсон
ВР
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Шрусбери Таун - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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