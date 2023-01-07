Блэкпул - Ноттингем Форест

|40 тур
|2 апреля, суббота
|14:30
|Блэкпул
|1:4
|Ноттингем Форест
|12 тур
|16 октября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:1
|Блэкпул
|40 тур
|2 апреля, суббота
|14:30
|Блэкпул
|1:4
|Ноттингем Форест
|12 тур
|16 октября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:1
|Блэкпул
|31 тур
|14 февраля, суббота
|18:00
|Блэкпул
|4:4
|Ноттингем Форест
|1 тур
|9 августа, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:0
|Блэкпул
|30 тур
|8 февраля, суббота
|19:00
|Блэкпул
|1:1
|Ноттингем Форест
|14 тур
|2 ноября, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Блэкпул
|41 тур
|6 апреля, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Блэкпул
|12 тур
|23 октября, вторник
|23:00
|Блэкпул
|2:2
|Ноттингем Форест
|43 тур
|14 апреля, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:0
|Блэкпул
|13 тур
|22 октября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|1:2
|Ноттингем Форест
|Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч
|11 мая, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|3:4
|Блэкпул
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|8 мая, суббота
|15:45
|Блэкпул
|2:1
|Ноттингем Форест
|44 тур
|17 апреля, суббота
|18:00
|Блэкпул
|3:1
|Ноттингем Форест
|8 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Блэкпул