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Блэкпул - Ноттингем Форест

07.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Кубок, 3 раунд Блэкпул - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
40 тур
2 апреля, суббота 14:30 Блэкпул 1:4 Ноттингем Форест
12 тур
16 октября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 2:1 Блэкпул
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
31 тур
14 февраля, суббота 18:00 Блэкпул 4:4 Ноттингем Форест
1 тур
9 августа, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:0 Блэкпул
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
30 тур
8 февраля, суббота 19:00 Блэкпул 1:1 Ноттингем Форест
14 тур
2 ноября, суббота 19:00 Ноттингем Форест 0:1 Блэкпул
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
41 тур
6 апреля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:1 Блэкпул
12 тур
23 октября, вторник 23:00 Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
43 тур
14 апреля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:0 Блэкпул
13 тур
22 октября, суббота 18:00 Блэкпул 1:2 Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 11 мая, вторник 22:45 Ноттингем Форест 3:4 Блэкпул
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 8 мая, суббота 15:45 Блэкпул 2:1 Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
44 тур
17 апреля, суббота 18:00 Блэкпул 3:1 Ноттингем Форест
8 тур
19 сентября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:1 Блэкпул
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