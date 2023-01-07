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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкпул - Ноттингем Форест
Блэкпул - Ноттингем Форест: обзор матча 07 января 2023
Блэкпул
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
4 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
17'
М. Экпитета
64'
И. Поведа
71'
С. Хэмилтон
87'
Д. Йетс
90+2'
Р. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Ноттингем Форест
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Р. Йетс
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Хасбэнд
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Д. Йетс
Пас отдал
И. Поведа
87'
80'
Желтая карточка
Б. Джонсон
79'
Замена
Л. Мбе Со
️️️️
Н. Уильямс
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Хэмилтон
78'
ГОЛ! 3:0!
С. Хэмилтон
Пас отдал
К. Дугалл
71'
Желтая карточка
И. Поведа
69'
68'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Л. О'Брайен
Замена
К. Дугалл
️️️️
Ч. Патино
68'
ГОЛ! 2:0!
И. Поведа
Пас отдал
Д. Йетс
64'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Бисли
59'
45'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
М. Экпитета
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
9
Джейк Бисли
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
41
Jack Moore
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
4-1-3-2
12
Максвелл
21
Экпитета
15
Торнили
3
Хасбэнд
2
Лайонс
28
Патино
22
Хэмилтон
14
Кэри
99
Поведа
19
Ловери
9
Бисли
4-2-1-2
13
Хеннесси
3
Уильямс
26
Маккена
27
Кук
15
Тоффоло
27
О'Брайен
4
Коулбэк
10
Скарпа
17
Деннис
9
Сарридж
3
Хасбэнд
2
Томпсон
2
Томпсон
3
Хасбэнд
28
Патино
16
Дугалл
16
Дугалл
28
Патино
9
Бисли
12
Йетс
12
Йетс
9
Бисли
22
Хэмилтон
17
Роджерс
17
Роджерс
22
Хэмилтон
3
Уильямс
22
Мбе Со
22
Мбе Со
3
Уильямс
27
О'Брайен
22
Джонсон
22
Джонсон
27
О'Брайен
Остались в запасе
Блэкпул
Ноттингем Форест
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
41
Jack Moore
ЦЗ
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
41
Jack Moore
ЦЗ
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Блэкпул - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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