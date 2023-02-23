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Унион - Аякс

23.02.2023, Четверг, 23:00 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Унион - Аякс
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 20:45 Аякс 0:0 Унион
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