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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Унион - Аякс
Унион - Аякс: обзор матча 23 февраля 2023
Унион
23.02.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Аякс
20'
Р. Кнохе (П)
44'
Й. Юранович
50'
Д. Дехи
47'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Унион - Аякс
90'
+7
Вторая желтая
Э. Альварес
90'
+6
Желтая карточка
Д. Тадич
90'
+6
Желтая карточка
Э. Альварес
90'
+5
Желтая карточка
М. Кудус
Замена
К. Триммель
️️️️
Р. Хедира
90'
+4
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Бергейс
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
85'
84'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Ренш
80'
Замена
Л. Лукка
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
65'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Э. Лайдуни
65'
64'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Классен
ГОЛ! 3:1!
Д. Дехи
Пас отдал
Й. Юранович
50'
47'
ГОЛ! 2:1!
М. Кудус
Пас отдал
С. Бергвейн
ГОЛ! 2:0!
Й. Юранович
Пас отдал
Я. Хаберер
44'
Желтая карточка
Д. Дехи
28'
Желтая карточка
Ш. Бекер
20'
20'
Желтая карточка
Д. Классен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кнохе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
9
Джордан
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
8
Хедира
18
Юранович
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
3-1-2-3-1
28
Рульи
2
Ренш
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
18
Классен
10
Тадич
20
Кудус
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
8
Хедира
28
Триммель
28
Триммель
8
Хедира
93
Лайдуни
2
Торсбю
2
Торсбю
93
Лайдуни
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
2
Ренш
7
Консейсау
7
Консейсау
2
Ренш
34
Бергвейн
20
Лукка
20
Лукка
34
Бергвейн
18
Классен
9
Бробби
9
Бробби
18
Классен
Остались в запасе
Унион
Аякс
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Унион - Аякс
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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