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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Унион
Аякс - Унион: обзор матча 16 февраля 2023
Аякс
16.02.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аякс - Унион
90'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
85'
Желтая карточка
Д. Дехи
82'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергвейн
75'
70'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
57'
Желтая карточка
Р. Хедира
Замена
Б. Бробби
️️️️
О. Вейндал
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-2-3
28
Рульи
5
Вейндал
2
Ренш
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
21
Руссийон
93
Лайдуни
2
Торсбю
23
Бекер
91
Беренс
34
Бергвейн
18
Классен
18
Классен
34
Бергвейн
5
Вейндал
9
Бробби
9
Бробби
5
Вейндал
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
Остались в запасе
Аякс
Унион
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Аякс - Унион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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