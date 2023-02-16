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Аякс - Унион

16.02.2023, Четверг, 20:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Аякс - Унион
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