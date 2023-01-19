Введите ваш ник на сайте
Материалы

Лацио - Болонья

19.01.2023, Четверг, 20:00 мск Италия. Кубок, 1/8 финала Лацио - Болонья
Италия. Серия А (2022/2023)
1 тур
14 августа, воскресенье 19:30 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2021/2022)
25 тур
12 февраля, суббота 17:00 Лацио 3:0 Болонья
7 тур
3 октября, воскресенье 13:30 Болонья 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
24 тур
27 февраля, суббота 20:00 Болонья 2:0 Лацио
5 тур
24 октября, суббота 21:45 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
26 тур
29 февраля, суббота 17:00 Лацио 2:0 Болонья
7 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Болонья 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
20 мая, понедельник 21:30 Лацио 3:3 Болонья
18 тур
26 декабря, среда 17:00 Болонья 0:2 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
29 тур
18 марта, воскресенье 22:45 Лацио 1:1 Болонья
10 тур
25 октября, среда 21:45 Болонья 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 22:45 Болонья 0:2 Лацио
8 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Лацио 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Болонья 2:2 Лацио
1 тур
22 августа, суббота 21:45 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Лацио 1:0 Болонья
19 тур
11 января, суббота 23:45 Болонья 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Лацио 6:0 Болонья
16 тур
10 декабря, понедельник 23:59 Болонья 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:3 Болонья
8 тур
23 октября, воскресенье 22:45 Болонья 0:2 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
23 января, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Лацио
2 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 2:3 Лацио
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 20:00 Лацио 2:0 Болонья
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Лацио
...
  • Читайте нас: 