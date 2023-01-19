Лацио - Болонья

|1 тур
|14 августа, воскресенье
|19:30
|Лацио
|2:1
|Болонья
|25 тур
|12 февраля, суббота
|17:00
|Лацио
|3:0
|Болонья
|7 тур
|3 октября, воскресенье
|13:30
|Болонья
|3:0
|Лацио
|24 тур
|27 февраля, суббота
|20:00
|Болонья
|2:0
|Лацио
|5 тур
|24 октября, суббота
|21:45
|Лацио
|2:1
|Болонья
|26 тур
|29 февраля, суббота
|17:00
|Лацио
|2:0
|Болонья
|7 тур
|6 октября, воскресенье
|16:00
|Болонья
|2:2
|Лацио
|29 тур
|18 марта, воскресенье
|22:45
|Лацио
|1:1
|Болонья
|10 тур
|25 октября, среда
|21:45
|Болонья
|1:2
|Лацио
|27 тур
|5 марта, воскресенье
|22:45
|Болонья
|0:2
|Лацио
|8 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Лацио
|1:1
|Болонья
|20 тур
|17 января, воскресенье
|17:00
|Болонья
|2:2
|Лацио
|1 тур
|22 августа, суббота
|21:45
|Лацио
|2:1
|Болонья
|38 тур
|18 мая, воскресенье
|22:45
|Лацио
|1:0
|Болонья
|19 тур
|11 января, суббота
|23:45
|Болонья
|0:0
|Лацио
|35 тур
|5 мая, воскресенье
|17:00
|Лацио
|6:0
|Болонья
|16 тур
|10 декабря, понедельник
|23:59
|Болонья
|0:0
|Лацио
|27 тур
|11 марта, воскресенье
|23:45
|Лацио
|1:3
|Болонья
|8 тур
|23 октября, воскресенье
|22:45
|Болонья
|0:2
|Лацио
|21 тур
|23 января, воскресенье
|17:00
|Болонья
|3:1
|Лацио
|2 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:00
|Лацио
|3:1
|Болонья
|33 тур
|11 апреля, воскресенье
|17:00
|Болонья
|2:3
|Лацио
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|17:00
|Лацио
|0:0
|Болонья