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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вадуц - Аполлон
Вадуц - Аполлон: обзор матча 08 сентября 2022
Вадуц
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа E, 1 тур
0 : 0
Завершен
Аполлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вадуц - Аполлон
90'
+2
Желтая карточка
Х. Алеесами
Замена
Г. Пепси
️️️️
Н. Хаслер
87'
86'
Замена
Б. Жради
️️️️
Э. Хенти
85'
Желтая карточка
Э. Ба
Желтая карточка
М. Хаджи
83'
Замена
Ф. Фехр
️️️️
А. Гельцер
76'
Замена
Р. Фоссо
️️️️
М. Гаич
76'
64'
Замена
П. Йостен
️️️️
И. Питтас
64'
Замена
Э. Ба
️️️️
И. Шахар
Замена
М. Хаджи
️️️️
Т. Чичек
59'
Желтая карточка
Ф. Сасере
48'
46'
Замена
Э. Онженда
️️️️
Д. Шполярич
Замена
Ф. Сасере
️️️️
М. Суттер
46'
Желтая карточка
М. Суттер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
29
Габриэль Исик
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
3
Антони Гельцер
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
24
Седрик Гассер
ЦФ
10
Тунахан Чичек
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Данило Шполярич
ОП
77
Исраэль Колл
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Вадуц
12
Габриэль Фосер
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
77
Мерлин Хаджи
ЦП
53
Гезим Пепси
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
13
Анес Омерович
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
27
Франклин Сасере
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
10
Бассел Жради
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
2-2-1-5
1
Бюхель
29
Исик
19
Джемайли
3
Гельцер
4
Хаслер
19
Ульрих
10
Чичек
30
Добрас
14
Гаич
9
Суттер
24
Гассер
3-3-3-1
1
Йованович
24
Хаммас
14
Пейберне
27
Роберж
15
Кабраль
20
Шполярич
5
Алеесами
77
Колл
36
Шахар
28
Питтас
19
Хенти
10
Чичек
77
Хаджи
77
Хаджи
10
Чичек
4
Хаслер
53
Пепси
53
Пепси
4
Хаслер
14
Гаич
80
Фоссо
80
Фоссо
14
Гаич
3
Гельцер
47
Фехр
47
Фехр
3
Гельцер
9
Суттер
27
Сасере
27
Сасере
9
Суттер
36
Шахар
7
Ба
7
Ба
36
Шахар
19
Хенти
10
Жради
10
Жради
19
Хенти
28
Питтас
17
Йостен
17
Йостен
28
Питтас
20
Шполярич
26
Онженда
26
Онженда
20
Шполярич
Остались в запасе
Вадуц
Аполлон
12
Габриэль Фосер
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦП
19
Деян Джокич
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
99
Деметрис Деметриу
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦП
19
Деян Джокич
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Вадуц - Аполлон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
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