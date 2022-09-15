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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Лудогорец
Бетис - Лудогорец: обзор матча 15 сентября 2022
Бетис
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
3 : 2
Завершен
Лудогорец
25'
Л. Энрике
39'
Хоакин
59'
С. Каналес
45+1'
К. Десподов
74'
Рик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Лудогорец
Желтая карточка
К. Браво
90'
+3
Замена
В. Карвалью
️️️️
Л. Энрике
85'
Замена
А. Морено
️️️️
С. Каналес
85'
80'
Замена
М. Тиссера
️️️️
И. Тиаго
74'
Желтая карточка
А. Недялков
Желтая карточка
А. Гуардадо
74'
74'
ГОЛ! 3:2!
Рик
Пас отдал
Каули
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Л. Фелипе
72'
Замена
Родри
️️️️
Хоакин
72'
69'
Замена
Рик
️️️️
Б. Текпетей
69'
Замена
С. Делев
️️️️
К. Десподов
62'
Замена
Д. Гроппер
️️️️
А. Витри
62'
Замена
Нонато
️️️️
Шоу
ГОЛ! 3:1!
С. Каналес
59'
Замена
Г. Родригес
️️️️
П. Акуоку
56'
53'
Желтая карточка
Б. Текпетей
Желтая карточка
П. Акуоку
47'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Десподов
Желтая карточка
А. Руйбаль
45'
41'
Желтая карточка
К. Десподов
ГОЛ! 2:0!
Хоакин
Пас отдал
Х. Миранда
39'
ГОЛ! 1:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Х. Миранда
25'
2'
Желтая карточка
Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
14
Шоу
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
3-2-3-2
1
Браво
33
Миранда
6
Гонсалес
5
Фелипе
24
Акуоку
18
Гуардадо
11
Энрике
20
Каналес
17
Хоакин
12
Виллиан Жозе
24
Руйбаль
4-1-1-3-1
22
Падт
16
Витри
40
Сисиньо
24
Вердон
3
Недялков
14
Шоу
24
Пиотровски
77
Десподов
80
Каули
37
Текпетей
9
Тиаго
20
Каналес
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
20
Каналес
5
Фелипе
2
Пеццелла
2
Пеццелла
5
Фелипе
11
Энрике
10
Карвалью
10
Карвалью
11
Энрике
24
Акуоку
2
Родригес
2
Родригес
24
Акуоку
17
Хоакин
10
Родри
10
Родри
17
Хоакин
16
Витри
14
Гроппер
14
Гроппер
16
Витри
14
Шоу
16
Нонато
16
Нонато
14
Шоу
37
Текпетей
37
Рик
37
Рик
37
Текпетей
77
Десподов
7
Делев
7
Делев
77
Десподов
9
Тиаго
17
Тиссера
17
Тиссера
9
Тиаго
Остались в запасе
Бетис
Лудогорец
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Бетис - Лудогорец
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
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Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
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1 : 1
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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0 : 2
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2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
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Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
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