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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Аякс
Ливерпуль - Аякс: обзор матча 13 сентября 2022
Ливерпуль
13.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аякс
17'
М. Салах
89'
Ж. Матип
27'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Аякс
Замена
Д. Милнер
️️️️
Л. Диас
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Бергейс
ГОЛ! 2:1!
Ж. Матип
Пас отдал
К. Цимикас
89'
86'
Замена
Б. Бробби
️️️️
М. Кудус
80'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Тэйлор
68'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Ренш
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
66'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Х. Эллиот
66'
Желтая карточка
Ж. Матип
62'
59'
Желтая карточка
Э. Альварес
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Кудус
Пас отдал
С. Бергейс
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
14
Диас
10
Эллиот
10
Салах
20
Жота
4-1-2-3
22
Пасвер
17
Блинд
2
Ренш
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
14
Диас
20
Милнер
20
Милнер
14
Диас
10
Эллиот
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Эллиот
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
2
Ренш
3
Санчес
3
Санчес
2
Ренш
24
Тэйлор
27
Гриллич
27
Гриллич
24
Тэйлор
20
Кудус
9
Бробби
9
Бробби
20
Кудус
Остались в запасе
Ливерпуль
Аякс
22
Стефан Байчетич
ОП
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Ливерпуль - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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