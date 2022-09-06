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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Челси
Динамо Загреб - Челси: обзор матча 06 сентября 2022
Динамо Загреб
06.09.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Челси
13'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Челси
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Б. Петкович
90'
+8
Желтая карточка
М. Батурина
90'
+6
Замена
М. Батурина
️️️️
А. Адеми
88'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
М. Оршич
77'
Замена
Р. Лауритсен
️️️️
С. Мохаррами
76'
75'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Стерлинг
71'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Б. Чилвел
67'
Желтая карточка
К. Кулибали
59'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
59'
Замена
А. Броя
️️️️
П. Обамеянг
58'
Желтая карточка
М. Маунт
46'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:0!
М. Оршич
Пас отдал
Б. Петкович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-3-2-1
25
Ливакович
18
Мохаррами
6
Шутало
55
Перич
33
Ристовски
27
Мишич
45
Адеми
10
Любичич
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
3-2-1-2-2
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Фофана
3
Кулибали
24
Джеймс
33
Чилвел
8
Ковачич
7
Маунт
19
Стерлинг
7
Обамеянг
29
Хаверц
18
Мохаррами
5
Лауритсен
5
Лауритсен
18
Мохаррами
45
Адеми
20
Батурина
20
Батурина
45
Адеми
99
Оршич
77
Шпикич
77
Шпикич
99
Оршич
9
Петкович
18
Дрмич
18
Дрмич
9
Петкович
19
Стерлинг
11
Пулишич
11
Пулишич
19
Стерлинг
33
Чилвел
17
Кукурелья
17
Кукурелья
33
Чилвел
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
3
Аспиликуэта
22
Зиеш
22
Зиеш
3
Аспиликуэта
7
Обамеянг
27
Броя
27
Броя
7
Обамеянг
Остались в запасе
Динамо Загреб
Челси
33
Иван Невистич
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
16
Эдуар Менди
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Динамо Загреб - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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