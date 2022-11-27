Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Оренбург
Динамо - Оренбург: обзор матча 27 ноября 2022
Динамо
27.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
70'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Оренбург
90'
+6
Желтая карточка
К. Печенин
Желтая карточка
И. Лещук
90'
+2
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Э. Даса
90'
+2
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Лесовой
84'
Желтая карточка
С. Сазонов
82'
75'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Стаматов
74'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Ю. Ковалев
Желтая карточка
Д. Макаров
72'
72'
Желтая карточка
В. Писарский
Желтая карточка
Д. Лесовой
72'
72'
Желтая карточка
Г. Флорентин
ГОЛ! 1:0!
Д. Макаров
Пас отдал
Д. Лесовой
70'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
65'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
65'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лаксальт
65'
59'
Желтая карточка
М. Стаматов
Желтая карточка
А. Кутицкий
57'
43'
Замена
А. Эктов
️️️️
А. Малых
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Лещук
93
Лаксальт
4
Сазонов
2
Маричаль
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
88
Лесовой
23
Захарян
90
Смолов
91
Гладышев
4-1-2-2-1
1
Гошев
12
Малых
3
Гойкович
3
Сиваков
30
Стаматов
8
Аюпов
17
Ковалев
32
Вера
10
Флорентин
11
Мансилья
77
Писарский
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
93
Лаксальт
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
2
Даса
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
2
Даса
88
Лесовой
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
88
Лесовой
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
12
Малых
15
Эктов
15
Эктов
12
Малых
17
Ковалев
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
17
Ковалев
30
Стаматов
2
Печенин
2
Печенин
30
Стаматов
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
99
Николай Сысуев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо - Оренбург
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Оренбург
Тюкавин одним словом описал сетку Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
00:47
Лапочкин разобрал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
00:38
Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»
Вчера, 23:50
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Федотов проанализировал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
Вчера, 23:18
4
Тюкавин одним словом описал сетку Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
00:47
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
«Динамо» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 18:20
Экс-форвард «Динамо»: «Тюкавин в последних матчах сдал, 2 матча за сборную вообще пешком»
Вчера, 10:21
5
Лапочкин разобрал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
00:38
Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»
Вчера, 23:50
Федотов проанализировал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
Вчера, 23:18
4
В «Спартаке» нашли оправдание поражению от «Оренбурга»
Вчера, 22:40
2
Мнение Угальде об отмене пенальти в пользу «Спартака» в Оренбурге
Вчера, 21:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+