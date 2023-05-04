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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Динамо К
Ворскла - Динамо К: обзор матча 04 мая 2023
Ворскла
04.05.2023, четверг, 15:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
13'
Р. Степанюк
24'
В. Ванат
48'
Бенито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Динамо К
Желтая карточка
А. Бацула
85'
81'
Замена
А. Царенко
️️️️
В. Буяльский
81'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
80'
Желтая карточка
М. Дячук
Замена
Р. Лопес
️️️️
Д. Олейник
79'
71'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
В. Ванат
48'
ГОЛ! 1:2!
Бенито
Замена
А. Скляр
️️️️
Ф. Родригес
38'
Желтая карточка
А. Челядин
26'
24'
ГОЛ! 1:1!
В. Ванат
Пас отдал
В. Буяльский
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
И. Кане
13'
7'
Желтая карточка
В. Ванат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
22
Рикардо Лопес
ЛВ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
4-2-1-2-1
77
Исенко
29
Бацула
3
Кравец
18
Павлюк
95
Родригес
7
Степанюк
38
Челядин
44
Пердута
14
Кане
16
Олейник
17
Сефери
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
16
Дячук
34
Сирота
2
Вивчаренко
18
Андриевский
8
Сидорчук
29
Буяльский
22
Кабаев
22
Бенито
19
Ванат
95
Родригес
6
Скляр
6
Скляр
95
Родригес
16
Олейник
22
Лопес
22
Лопес
16
Олейник
29
Буяльский
17
Царенко
17
Царенко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
24
Рамирес
24
Рамирес
19
Ванат
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ворскла - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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