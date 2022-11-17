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Ингулец - Динамо

17.11.2022, Четверг, 14:00 мск Украина. Премьер-лига, 1 тур Ингулец - Динамо
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
26 февраля, суббота 15:00 Динамо Ингулец
4 тур
18 августа, среда 19:30 Ингулец 1:1 Динамо
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
25 апреля, воскресенье 17:00 Динамо 5:0 Ингулец
10 тур
21 ноября, суббота 15:00 Ингулец 0:2 Динамо
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